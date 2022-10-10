Донецк, 10 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую и два района Донецка, сообщили 10 октября в представительстве ДНРв Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06:01 — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; 06:10 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 07:50 из Красногоровки боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.