Москва, 10 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. С 10 октября 2022 года в России вступил в силу запрет на грузовые автомобильные перевозки по российской территории для компаний из недружественных стран. Соответствующее постановление на минувшей неделе подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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При этом запрет коснётся компаний из стран Евросоюза, а также из Норвегии и Великобритании, и с территории б. УССР, и, как указывается в документе, он будет действовать до 31 декабря и распространяется на двусторонние и транзитные перевозки.

В то же время в постановлении предусматривается исключения для ряда товаров — мясо, рыба, молоко, некоторые виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, алкоголь, удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, бумага и картон. Помимо этого, в число исключений входят часы, музыкальные инструменты, кино- и звукозаписывающее оборудование и ядерные реакторы.

Также ранее в Минтрансе РФ пояснили, что автоперевозки из недружественных стран в Россию будут идти с помощью механизма перегрузки грузов (либо перецепки полуприцепа) российскими перевозчиками на приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, а также в Республике Карелия и Санкт-Петербурге. При этом такие правила не коснутся Калининградской области в случае, если это международные перевозки в Калининград или из него.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.