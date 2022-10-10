Москва, 10 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Совфеде ожидают, что США займут выжидательную позицию в ситуации на территории бывшей УССР, перепоручат своим европейским союзникам по НАТО поддерживать Киев, а сами сконцентрируются на разжигании конфликта на Ближнем Востоке.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

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«Они уже подали сигнал ОАЭ и Саудовской Аравии, озвучив предложение Конгресса вывести из обеих стран американский военный континент и демонтировать системы ПРО. Хотят «наказать» Эмираты и Саудовскую Аравию за решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти», — отметил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

«Не удивлюсь, если скоро в ближневосточном регионе США снова будут предпринимать попытки дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию или разрастить террористическое подполье», — рассуждает сенатор в телеграм-канале.

По его мнению, сейчас даже США боятся дальнейшей эскалации конфликта, понимают, что заигрались в своём пособничестве.

«После вчерашнего взрыва Крымского моста [киевскими] диверсантами США понимают, что Россия нанесёт ответный, соизмеримый удар», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры страны. Спецслужбы киевского режима организовали теракт на Крымском мосту.