Тайбэй, , 08:48 — REGNUM О неприемлемости вооруженного противостояния в Тайваньском проливе заявила 10 октября глава администрации острова Цай Инвэнь. Ее выступление по случаю национального праздника — «Дня двух десяток» транслировалось в интернете.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу разъяснить пекинским властям, что вооруженная конфронтация — абсолютно не вариант для наших двух сторон. Только уважение приверженности тайваньского народа нашему суверенитету, демократии и свободы может заложить основу для возобновления конструктивного взаимодействия через Тайваньский пролив», — сказала она.

Цай Инвэнь настаивает на необходимости дальнейшего укрепления обороноспособности острова, так как он сталкивается с растущей военной угрозой со стороны Китая.

Тайвань укрепляет свои ВМС, наращивает производство ракет, решает вопросы по приобретению высокоточного оружия. По мнению главы администрации острова, это поможет развивать всесторонние возможности асимметричной войны, полностью гарантируя готовность Тайваня ответить на внешние угрозы.

Также она сообщила о создании специального управления по вопросам мобилизации с целью укрепления потенциала военной подготовки и усовершенствования программы обучения резервистов.

Ранее ИА REGNUM передавало, Китай нарушил негласное соглашение о военных передвижениях в Тайваньском проливе тем, что пересек неофициальную среднюю линию, проходящую между островом и материком, заявил тайваньский министр обороны Цю Гочжэн.

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