Пекин, , 08:20 — REGNUM Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (CCDI) 19-го созыва провела свое седьмое пленарное заседание 7 октября, сообщает газета China Daily.

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Участники сессии рассмотрели и одобрили отчет о работе CCDI для предстоящего XX съезда КПК, согласно коммюнике, опубликованному после пленума. В коммюнике говорится, что доклад будет представлен для обсуждения на седьмом пленарном заседании Центрального комитета КПК 19-го созыва, которое откроется 9 октября.

Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета КПК и секретарь CCDI, Чжао Лэцзи выступил на собрании. В общей сложности на сессии присутствовали 129 членов CCDI, а двое других участников присутствовали без права голоса.