Москва, , 08:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями уехавших из России на фоне специальной военной операции и призвал помогать новым гражданам России.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его мнению, в будущем многие уехавшие будут сожалеть.

«Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придёт, но будет поздно», — констатировал парламентарий.

По мнению Володина, много чести говорить о бросивших Россию, правильно больше внимания уделить тем, кто воссоединился с Россией, кто считает её своим домом.

«Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией», — убежден Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия воссоединилась в Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями, жители регионов — порядка 8 млн человек — стали гражданами Российской Федерации.

В случае возвращения в Россию подписавших определенный документ при пересечении российско-грузинской границы, они могут быть наказаны как предатели, заявил ранее спикер Госдумы Володин. он также поручил комитетам Госдумы по безопасности и по международным делам разобраться в ситуации с якобы подписанием при пересечении границы с Грузией документа, где въезжающий подписывается о своем отношении к специальной военной операции.

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