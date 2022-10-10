Лос-Анджелес, США, 10 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Выход в открытый космос совершит актёр Голливуда Том Круз ради съёмок эпизода в своей новой киноработе. Об этом 9 октября сообщило издание The New York Post.

Цитата из х/ф «Миссия Невыполнима», реж. Брайан де Пальма,1996, США Том Круз в роли агента Итана Ханта

Как рассказала представитель компании Universal Filmed Entertainment Донна Лэнгли, студия разработала с Крузом совместный проект, который предполагает полёт актёра на Международную космическую станцию (МКС). Режиссёром кинофильма станет Даг Лайман, снявший такие шедевры, как «Идентификация Борна» (2002), «Мистер и миссис Смит» (2005), «Грань будущего» (2014).

Уточняется, что большая часть будущего фильма будет снята на Земле, но в одном из эпизодов герою Тома Круза придётся отправиться на МКС и совершить выход в открытый космос, чтобы исправить некую проблему.

Как отметила Лэнгли, актёр станет первым гражданским лицом, которое совершит выход в открытый космос. Сценарий для фильма является совместным творением Лаймана и Круза. Когда планируется полёт актёра на МКС, не уточняется.