Томск, 10 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В высших учебных заведениях Томска открыты горячие линии по вопросам частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Maximaximax Главный корпус Томского государственного университета

О мерах поддержки попавших под частичную мобилизацию, а также студентов, чьи родители были призваны в вооружённые силы договорились члены Совета Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций, руководители вузов и НИИ.

«Сейчас в каждой организации идет работа по консультированию сотрудников, студентов и аспирантов», — отметили в администрации.

Напомним, ранее в регионе был организован сбор средств для помощи мобилизованным гражданам и членам их семей. По словам губернатора Владимира Мазура, Минобороны обеспечивает бойцов всем необходимым, однако важно снабдить военнослужащих вещами высшего качества.

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