Берлин, , 08:17 — REGNUM Немецкая полиция заявила, что не исключает политических мотивов в предполагаемой диверсии, от которой пострадала железнодорожная сеть Германии 8 октября, однако нет никаких признаков причастности к этому иностранного государства или террористов, передает агентство Reuters.

Железная дорога (сс) MichaelGaida

Представитель берлинского бюро криминальной полиции заявил, что оно пока еще расследует повреждение кабелей радиосвязи в Берлине и Херне в Северном Рейне-Вестфалии, в результате которого 8 октября на три часа остановилось всё железнодорожное сообщение на севере Германии.

Федеральная полиция Германии передала дело в бюро криминальной полиции Берлина и Северного Рейна-Вестфалии.

Это не первый случай диверсии в системе связи государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn, хотя и самый крупный за последние годы.

После предполагаемых взрывов на газопроводах «Северный поток» в ФРГ усилились опасения по поводу целенаправленных атак на критически важную инфраструктуру страны.

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