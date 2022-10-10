Стамбул, Турция, , 08:17 — REGNUM Европейские страны столкнутся с трудностями ближайшей зимой из-за ограничения поставок газа из России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с членами молодёжного фонда TÜGVA.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России, — приводит слова Эрдогана турецкое агентство Anadolu. — Сейчас вся Европа задается вопросом: «Как пройдёт эта зима?».

По его словам, у Турции не должно возникнуть таких проблем в предстоящую зиму.

Как сообщало ИА REGNUM, высокая инфляция в Турции является самой большой проблемой на пути развития страны, заявил Реджеп Эрдоган.