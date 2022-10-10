Украина, 10 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Видео расправы над мирными жителями Купянска обязан запомнить каждый из нас, даже если трудно и не хочется, считает журналист ВГТРК Андрей Медведев. В своем телеграм-канале 10 октября он также пояснил:

Цитата из видео Киевский каратель Жорин из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал видео расправы над жителями Купянска

«Это русские люди, которых нацистская отбитая бандеровская мразь убила за то, что они нам поверили, и нашли в себе смелость встать рядом с нами. Говорить на русском, учить на русском, быть частью русского мира. В 1915 году, в Первую мировую, русская армия отступала. Такое бывает на войне. Великое отступление, так это назвали современники. Русская армия забрала с собой шесть миллионов человек! Шесть миллионов беженцев ушли обозами в большую Россию.

Тогда, кстати, Львов перестал был русским городом, а Галиция русской землей. Русские/русины ушли. Те из них, кто стали называть себя [жителями территорий бывш. УССР], остались. Генерал Деникин вспоминал потом:

«Помню дни тяжкого отступления из Галичины, когда за войсками стихийно двигалась, сжигая свои дома и деревни, обезумевшая толпа народа, с женщинами, детьми, скотом и скарбом… Марков шел в арьергарде и должен был немедленно взорвать мост, кажется, через Стырь, у которого скопилось живое человеческое море. Но горе людское его тронуло, и он шесть часов еще вел бой за переправу, рискуя быть отрезанным, пока не прошла последняя повозка беженцев».

Жуткая смерть русских людей в Купянске — это не только преступление нацистской мрази из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это наш грех. Тут хоть как ухитрись, назови отходом, или перегруппировкой. По-русскии это называется иначе. Это то, о чем пророчествовал Спаситель: »И будете преданы и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. И некоторых из вас умертвят».

Русские мученики Купянска, Изюма, Лимана. Посмотрите на них. Запомните их. Помолитесь о них.

Было бы очень удобно думать, что если не мы не военные, то не отдаем приказы, и не мы что-то там не сделали. Но желая победы нашим военным, мы духовно все равно принимаем участие. И несем ответственность. Помогаем же мы нашим военным снаряжением, рациями и коптерами? Ну вот. А как иначе?

Помнить о русских, которых оставили, это теперь наша вечная ноша.

Помнить нужно и о том, что нет у нас нынче генерала вроде Сергея Леонидовича Маркова, что в 1915 держал переправу, пока последняя повозка не прошла. Все вопросы слишком очевидны, чтобы тут сейчас дополнительно их задавать. Помнить нужно и о палачах. С них спросится рано или поздно. Но понимать с какой лютой гадиной мы воюем и почему, нужно уже сейчас. И начинать действовать».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября экс-командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал кадры с расправой над гражданскими в Купянске, которые сотрудничали с российской властью. Люди замучены, со следами пыток и хоронятся в братских могилах. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что международных последствий у этой страшной истории не будет, поскольку повестку дня международных организаций «давно формируют уродцы из западных стран».

О том, что видеокадры расправы над жителями Купянска смотреть тяжело, но надо заявил также военный корреспондент Александр Коц.

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