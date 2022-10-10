Москва, 10 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Новый пакет санкций ЕС против России позволяет накладывать их на граждан или организации, которые помогают Москве обходить введенные ограничительные меры, сообщает РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что страны ЕС расширили категории лиц, которые могут подпасть под ограничительные меры «физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений».

Таким образом, под санкции ЕС могут попасть те, кто поставляет РФ оборудование, запрещенное Европой к поставке, или, например, те, кто участвует в переводе активов в неевропейскую структуру.

«Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — сообщил управляющий партнер брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

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