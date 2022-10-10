Оренбург, , 08:13 — REGNUM В Оренбурге 10 октября начался отопительный сезон, сообщили в оренбургском филиале ПАО «Т Плюс».

Отопление (сс) ri

Энергетики отметили, что на данный момент в работе находится 100% энергообъектов — центральных тепловых пунктов и котельных. Тепло подано во все социальные учреждения города и жилые дома.

В компании напомнили, что подключение к теплу — поэтапный технологический процесс, в ходе которого крайне важно соблюдение гидравлических и температурных режимов. Вследствие этого подача тепловой энергии и прогрев внутридомовых систем отопления занимает определенный период времени и проходит в среднем до пяти дней. Правильным распределением теплоносителя по системам отопления и удалением воздуха из системы осуществляется управляющими компаниями и ТСЖ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пробные топки в муниципалитете начались 7 октября.

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