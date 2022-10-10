Абакан, , 08:11 — REGNUM В Абакане 10 октября со всеми почестями простились с военнослужащим Егором Алжибаевым, погибшим в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

Уроженец Хакасии Егор Алжибаев, погибший в ходе спецоперации R-19.ru

Рядовой Егор Алжибаев — уроженец Аскизского района Хакасии. Он служил по контракту водителем автомобильного взвода 5-й отдельной железнодорожной Познанской Краснознамённой бригады. Погиб 30 сентября. Представлен к ордену Мужества посмертно.

Церемония прощания, траурный митинг и гражданская панихида прошли в абаканской войсковой части 01 662. Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего и пообещали оказать им всю необходимую помощь.

«Мы будем помнить его подвиг. Для всех нас это невосполнимая утрата. Вечная память и вечная слава герою!» — подчеркнул глава региона Валентин Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Егору Алжибаеву было 36 лет.

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