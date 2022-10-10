Хабаровск, 10 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал на полигоне в Хабаровском крае, где приморцы проходят военную подготовку.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«В Бикине Хабаровского края встретился с нашими земляками. Здесь в одной из частей 5 Армии мобилизованные приморцы проходят военную подготовку.

Нам важно понимать, в каких условиях пребывают наши бойцы, где бы они ни находились. Важно, чтобы они чувствовали связь с родным краем.

Хочу поблагодарить всех приморцев, кто в эти дни помогает нашим воинам. Мы видим, что мобилизованные получили штатное обмундирование и вооружение. Но совсем не лишними будут тёплые вещи и дополнительное снаряжение, которое собирают волонтёры. Когда такие посылки из дома доходят до адресатов — для них это очень много значит. Мы со своей стороны тоже продолжим передавать спецтехнику и оборудование в войска», — написал в своём телеграм-канале Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье для мобилизованных построили палаточный лагерь с необходимой инфраструктурой. Активно участвовали лесники и участники рынка лесной отрасли. Для бойцов создали камфорные условия, чтобы они могли сосредоточиться на боевой подготовке, не отвлекаясь на решение хозяйственно-бытовых вопросов.