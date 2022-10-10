Петропавловск-Камчатский, 10 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил дополнить и доработать мастер-план Петропавловска-Камчатского до 12 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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На заседании проектного офиса по мастер-планированию центральной агломерации, которое проходит дважды в месяц, Солодов наградил благодарностями за проделанную работу главу Петропавловска-Камчатского Константина Брызгина, главного архитектора региона Михаила Кудряшова. Глава Камчатки представил своего советника Татьяну Журавлёву, которая будет координировать разработку мастер-плана.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации нами были разработаны концептуальные подходы к стратегическому мастера-плану Петропавловск-Камчатского городского округ. Концепция была подробно рассмотрена на уровне президента Российской Федерации и в целом было получено одобрение. Мне очень важно сейчас работу, которая велась у нас с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года, перезагрузить. И исходя из тех вызовов и тех задач, которые сейчас стоят, изменить организационную модель, в которой мы работаем. Она должна предполагать более полное вовлечение всех ответственных органов власти», — сказал Владимир Солодов.

Над мастер-планом столицы края работают все заместители председателя правительства, министерства, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов по итогам VII Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 5 по 8 сентября, заявил, что представление концепции стратегического планирования Петропавловска-Камчатского президенту России Владимиру Путину прошло успешно.