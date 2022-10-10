Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 10 октября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

По данным ведомства, около 1:30 ночи 29-летний водитель автомобиля Honda Accord, не имеющий водительских прав, не справился с управлением и слетел с дороги, после чего машина опрокинулась. Как отмечается, водитель в момент аварии был пьян.

В результате погибли два пассажира легковушки — 19-летний молодой человек и молодая девушка, личность которой устанавливается. Водитель и ещё два пассажира госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в республике зарегистрировано 121 ДТП, виновниками которых стали водители в состоянии опьянения. В результате погибли 28 человек, ещё 200 пострадали.

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