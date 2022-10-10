Светлый, Оренбургская область, 10 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области по результатам прокурорской проверки последовал иск в суд с требованием отремонтировать школу. Об этом 10 октября сообщили в надзорном ведомстве региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

В ходе проверки установлено, что в результате износа кровельного покрытия протекает крыша здания школы. С 2021 года из-за дырявой кровли доступ к спортивному залу прекращён.

Суд признал незаконным бездействие Озерной школы, управления образования Светлинского района, администрации района. Чиновников и образовательное учреждение обязали принять меры по ремонту кровли. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о том, что также в судебном порядке пришлось добиваться ремонта школы № 52 в Оренбурге.