Москва, , 08:02 — REGNUM В России сняли первый в мире веб-сериал, при создании которого была использована технология дипфейк, позволяющая производить подмену лица актёров при помощи нейросети. Об этом 10 октября сообщает ТАСС.

Джейсон Стейтем Кадр из интервью для WGN News

В новом комедийном шоу «ПМЖейсон» снялись Юлия Башорина, Андрей Дерюгин и Андрей Коротков, но на экране зрители видят образы известных голливудских актёров Марго Робби, Киану Ривза, Джейсона Стейтема и Роберта Паттинсона. Как сообщили авторы шоу, им удалось полностью реализовать проект за три месяца.

Для справки: по сюжету сериала, действие которого происходит в 2027 году, Стейтем, потративший пять лет на реализацию некого проекта в России, решает остаться жить в нашей стране. Однажды голливудскую звезду, пытающуюся освоиться в русской деревне, навещают Ривз, Робби и Паттинсон, актёры приезжают отметить 60-летие коллеги.

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