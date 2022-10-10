Москва, 10 октября 2022, 08:02 — REGNUM В России сняли первый в мире веб-сериал, при создании которого была использована технология дипфейк, позволяющая производить подмену лица актёров при помощи нейросети. Об этом 10 октября сообщает ТАСС.

Джейсон Стейтем
Джейсон Стейтем
Кадр из интервью для WGN News

В новом комедийном шоу «ПМЖейсон» снялись Юлия Башорина, Андрей Дерюгин и Андрей Коротков, но на экране зрители видят образы известных голливудских актёров Марго Робби, Киану Ривза, Джейсона Стейтема и Роберта Паттинсона. Как сообщили авторы шоу, им удалось полностью реализовать проект за три месяца.

Для справки: по сюжету сериала, действие которого происходит в 2027 году, Стейтем, потративший пять лет на реализацию некого проекта в России, решает остаться жить в нашей стране. Однажды голливудскую звезду, пытающуюся освоиться в русской деревне, навещают Ривз, Робби и Паттинсон, актёры приезжают отметить 60-летие коллеги.

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