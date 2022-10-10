Вашингтон, 10 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому будет приостановлены поставки американских вооружений Саудовской Аравии из-за решения Эри-Рияда о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+, внесут на рассмотрение обеих палат Конгресса законодатели США. Об этом говорится в опубликованной 9 октября в газете Politico статье авторов инициативы — сенатора Ричарда Блюменталя (демократ от штата Коннектикут) и конгрессмена Ро Ханна (демократ от штата Калифорния).

Aoc.gov Конгресс СШA

В публикации напоминается, что ранее на встрече организации ОПЕК+ было принято решение о сокращении ежедневной нефтедобычи на 2 млн баррелей, что, по мнению американских законодателей, подняло цену на газ «в пользу России».

Также указывается, что это решение Саудовской Аравии стало недвусмысленным ударом по США, и добавляется, что у Вашингтона имеется возможность ответить на это, оперативно приостановив передачу американских военных технологий в руки Эр-Рияду, который в них нуждается.

«Поэтому мы предложим во вторник законопроект в Сенате и в палате представителей, который будет предполагать немедленную приостановку всех поставок вооружения Саудовской Аравии», — говорится в статье.

Кроме того, напоминается, что ранее подобные законопроекты уже вносились в Конгресс США по другим поводам и не были приняты, однако теперь, по мнению авторов инициативы, у этого законопроекта имеется шанс быть принятым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Washington Post написала, что решение ОПЕК+ с ноября 2022 года сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки является большим провалом внешней политики Белого дома, поскольку затруднит попытки США и ЕС ограничить цены на российскую нефть и поможет России продолжить специальную военную операцию.