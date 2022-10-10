Луганск, 10 октября 2022, 07:59 — REGNUM Киевские войска совершили обстрел города Старобельск Луганской Народной Республики. Об этом 10 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Боевики применили для атаки американскую РСЗО М142 HIMARS, выпустив одну ракету.
В результате обстрела получил ранение мирный житель, от госпитализации он отказался. Повреждения получили пункт временного размещения граждан, автомобиль МЧС, хлебопекарня и четыре жилых дома.