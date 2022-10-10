Нью-Йорк, США, 10 октября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Иностранные наёмники занимаются активным обучением боевиков киевского режима, потому что местные инструкторы, отправленные на фронт, либо убиты, либо ранены. Об этом корреспонденту The New York Times рассказал офицер ВСУ Алексей Олексюк.

Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

По словам Олексюка, поток желающих участвовать в боевых действиях пока не иссяк, но все местные инструкторы «находятся на линии фронта, ранены или мертвы».

Американское издание подробно рассказывает о том, какую бурную деятельность по обучению боевиков развернул полковник морской пехоты США в отставке Эндрю Милберн, который организовал на территории быв. УССР крупнейшую ЧВК Mozart Group. Ветеран войн в Афганистане и Ираке вместе с такими же наёмниками из 11 стран проводит пятидневные курсы по экспресс-подготовке новых бойцов для ВСУ.

«Милберн признаёт, что недели «безнадежно недостаточно», чтобы подготовить кого-то к бою, но говорит, что это лучше, чем ничего. Он не испытывает угрызений совести из-за того, что сам не был на поле боя <…> «Для меня это никогда не было вопросом. Борьба с русскими может принести нам некоторое удовлетворение, но это принесет очень, очень мало. С обучением эффект экспоненциальный», — цитирует американского «пса войны» NYT.