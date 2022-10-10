Луганск, 10 октября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли город Рубежное Луганской Народной Республики. Об этом 10 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

В 1:30 по городу выпущена одна ракета с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — рассказали в представительстве.