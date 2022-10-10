Москва, , 08:03 — REGNUM Спустя шесть дней после завершения действия моратория в арбитраж Москвы поступил иск о несостоятельности, адресованный жилищно-строительному кооперативу «Ленинский», который работает в своём сегменте уже восемь лет. Заявление от кредитора суд пока к производству не принял и судье не распределил, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подала Джамиля Тетуева 7 октября 2022 года. Сумма долга, ставшая основанием для обращения в суд, в карточке не приводится.

В едином госреестре юрлиц кооператив-ответчик зарегистрирован с июля 2014 года. Глава правления — Артур Элбакян, который также руководит ООО «Градэкс» (управление жилфондом). В базе «Контур. Фокус» уточняется, что в феврале 2022 года кредитор в лице Рамазана Османова уже сообщал о намерении обратиться в суд с требованием признать ЖСК «Ленинский» банкротом.

Напомним, мораторий на банкротство завершился в России 1 октября 2022 года.