Уфа, 10 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Иностранным предприятиям намерены закрыть доступ к недрам в Башкирии. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Сообщается, что соответствующий законопроект намерены рассмотреть депутаты республиканского парламента в первом чтении.

«Законопроектом предлагается исключить из числа пользователей недр иностранные юридические лица и иностранных граждан», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания регионаКонстантина Толкачева.

Он также пояснил, если у руководства иностранной компании появится желание заниматься разведкой и добычей недр в Башкирии, то оно должно будет создать юр. лицо на территории России.

«Введение законодательного запрета на разработку недр иностранными компаниями направлено на защиту национальной экономики», — пояснил Толкачев.

Отмечается, что проектом закона также предполагается создание реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования недрами.

Сообщается, что в реестр намерены включать информацию о победителях аукционов, которые не уплатили в установленные сроки разовый платеж за право пользования недрами.

«Дело в том, что некоторые компании систематически участвуют и побеждают в аукционах, но не уплачивают заявленную сумму. Это ведет к срыву торгов и к потерям бюджета», — пояснил спикер регионального парламента.

Он добавил, что информация в реестре будет открытой и общедоступной, плату за доступ к этим сведениям взимать не будут.

Отмечается, что законопроектом также уточняются виды участков недр местного значения, подробно поясняется содержание лицензий на пользование недрами, раскрывается понятие республиканского государственного геологического контроля.