Лондон, 10 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может лишиться своего поста. О ее возможном смещении пишет главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

В статье говорится, что люди не хотели быть связанными с мисс Трасс, и уже требуют развода.

«Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит. Он стал медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори; она — быстрорастворимый избирательный цианид», — утверждает обозреватель.

Ронсли назвал премьер-министра Великобритании «верховной жрицей узкой секты».

Он считает, что Лиз Трасс зачистила почти всех, кто не был в ее команде, особенно связанных с Риши Сунаком.

Поддержка ее среди депутатов-консерваторов иссякает, короткое премьерство Трасс уже приближается к концу, заявил обозреватель.

Ссылаясь на мнение одного из высокопоставленных тори, Эндрю Ронсли заявил, что «кабинет Бориса Джонсона был худшим со времен второй мировой войны, а у нее — еще хуже».

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения работы Лиз Трасс упал до рекордно низкого уровня среди всех премьеров Британии.

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