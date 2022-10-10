Купянск, Украина, 10 октября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Видеокадры расправы над жителями Купянска смотреть тяжело, но надо — чтобы не забыть, — считает военный корреспондент Александр Коц. В своем телеграм-канале он также отметил:

Цитата из видео Киевский каратель Жорин из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал видео расправы над жителями Купянска

«Я знаю, что это тяжелое видео, но смотреть его надо. Смотреть и запоминать. Оранжевую куртку на мужчине, красную ленту или веревку на шее прикопанной женщины, серый скотч на ногах падающего тела, черная веревка, которой связаны руки у него за спиной, черный мешок на голове… Это видео выложил нацист из Азова (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске (позже, спохватившись, дописал, что видео — «с телефона оккупанта»). Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией.

Зверье совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали. Через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это — жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами <б. УССР>. Раньше же прокатывало. В Буче, в Ирпени, в Изюме… Поэтому смотрите и запоминайте», — призывает в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября экс-командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал кадры с расправой над гражданскими в Купянске, которые сотрудничали с российской властью. Люди замучены, со следами пыток, их тела скидывают в яму. Посыл публикации был устрашающий: мол, так будет со всеми сторонниками русского мира. Потом, правда, появилась дописка: это видео — из телефона российского пленного бойца. Пользователи социальных сетей по метаданным быстро выяснили, что видео сделано в день публикации, 9 октября, хотя там сейчас российских военных нет. Город Купянск находится под контролем киевских боевиков меньше месяца. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что международных последствий у этой страшной истории не будет, поскольку повестку дня международных организаций «давно формируют уродцы из западных стран».

«Но это не значит, что совершённое преступление не будет расследовано. Будет», — пообещал Медведев.

Читайте также: Медведев пообещал реакцию России на массовые убийства под Купянском