Горно-Алтайск, 10 октября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай специалисты устанавливают причину пожара, в результате которого погибли три человека. Возгорание произошло в пятиэтажном доме поздно вечером 9 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в Горно-Алтайске

К моменту прибытия пожарных из окна квартиры на пятом этаже шёл дым. Из здания спасатели при помощи сотрудников полиции эвакуировали 121 человек, 11 детей были спасены из задымлённой зоны.

«Очаг пожара пожарные обнаружили и ликвидировали в кратчайшие сроки на площади 18 квадратных метров в одной из квартир, где за неуплату было отключено электричество и водоснабжение. Там находились пять человек. Пожарные спасли двоих и обнаружили тела трёх погибших», — отметили в ведомстве.

В ликвидации пожара было задействовано 37 человек и девять единиц техники. В причинах пожара разбираются дознаватели МЧС и следователи.