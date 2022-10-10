Хабаровск, 10 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Хабаровске 11 пар, в которых мужчины призваны в рамках частичной мобилизации, заключили браки.

Телеграм-канал Евгения Никонова Свадьбы мобилизованных в Хабаровске

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«Впервые в Хабаровске прошла массовая регистрация браков. Организовало торжественную церемонию по просьбе мобилизованных правительство Хабаровского края. Благословил молодожёнов клирик Спасо-Преображенского собора иерей Сергей Пустенький.

Бойцам предстоит выполнить важную миссию — отдать долг Отечеству и защитить рубежи нашей Родины.

Верим, что все они вернутся домой с Победой! Напутственные слова им передал также и. о. военного комиссара Хабаровского края Вячеслав Макаров«, — написал в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на фоне мобилизации растет число свадеб.