Оренбург, 10 октября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Оренбурге в ночь на 10 октября произошёл серьезный пожар в многоэтажном доме на ул. Салмышской. Пострадал ребёнок, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

76.mchs.gov.ru Пожар

Горел цокольный этаж здания. Огонь повредил внутреннюю отделку, мебель, вещи, бывшие в употреблении. Площадь пожара уточняется. Возгорание тушили 16 человек и шесть единиц техники.

По оперативной информации, пострадал ребёнок 2009 года рождения. Из-за ЧП из дома пришлось эвакуировать 20 человек, в том числе пятерых детей.

Добавим, с начала года (на 22 августа) в регионе произошло 3434 пожара. Погибли 52 человека, в том числе один ребёнок. Травмы получили 59 человек, среди которых девять детей.