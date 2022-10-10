Одинцово, Московская область, 10 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Банкротные претензии возникли к поставщику тепла из Одинцово — АО «Одинцовская теплосеть». В арбитраж Московской области обратился кредитор компании, но иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от красноярской компании «Талион» подан 7 октября 2022 года. Детали пока не сообщались.

Компания-ответчик создана в 2008 году, работает по своему по основному виду деятельности. Руководитель компании — Егор Скворцов. В активе АО — доли в четырёх компаниях из сферы управления недвижимостью.

Напомним, в России 1 октября 2022 года завершилось действие моратория на возбуждение банкротных производств и в суды начали массово поступать «отложенные» с 1 апреля претензии.