Рыбинский район, Красноярский край, , 07:46 — REGNUM В Рыбинском районе Красноярского края бывшая сотрудница банка осуждена за хищение более 13 млн рублей со счетов вкладчиков. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в прокуратуре региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в период с 2013 года по 2020 год женщина, являясь бухгалтером операционного офиса, имела допуск к банковской программе по работе со счетами граждан. Злоумышленница от имени граждан дистанционно заказывала выпуск банковских карт. После изготовления карт подсудимая зачисляла на них деньги, находящиеся на других счетах потерпевших. Денежными средствами она распоряжалась самостоятельно.

Если граждане собирались снимать деньги, женщина перечисляла их со счетов других вкладчиков. От её действий пострадали 22 человека. По данным прокуратуры, причинённый ущерб был компенсирован банком в полном объёме.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Добавим, по данным краевого ГУ МВД, за семь месяцев 2022 года в Красноярском крае было совершено 26 771 преступление (за аналогичный период 2021 года — 27 441).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Алтайском крае пятерых участников организованной преступной группы признали виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.

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