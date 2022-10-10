Благовещенск, , 07:50 — REGNUM Одна из зоозащитных организаций Амурской области получит 10 млн рублей гранта по итогам конкурса. Заявки от компаний начинают принимать 13 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В приюте для собак (сс) Nhandler

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На грант могут претендовать только организации, у которых есть земельный участок, сотрудники и опыт работы с бродячими животными. Деньги выделяются в рамках работы по организации межмуниципальных приютов для животных в Амурской области.

«В регионе есть неравнодушные люди, которые занимаются решением проблемы безнадзорных животных. У них есть желание и возможность, а главное опыт в этом непростом деле. Таким организациям необходима помощь государства, так как зачастую у них нет средств на развитие», — отметил глава региона Василий Орлов.

Он подчеркнул, что грант станет только одним из видов помощи, которую в Приамурье намерены оказывать зоозащитным некоммерческим организациям. Выделенные деньги можно будет направить на обустройство, строительство вольеров для животных или на приобретение необходимого для работы оборудования.

«Основное требование — свой приют получатель гранта должен привести в соответствие с современными требованиями. К сожалению, большая часть волонтерских приютов им сейчас не соответствует. Что очень ограничивает наши возможности в плане сотрудничества и помощи этим организациям», — отметил начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона отмечал, что ситуация с бродячими собаками остаётся сложной. В Амурской области создают сеть межмуниципальных приютов для бездомных животных и налаживают взаимодействие с жителями региона. Теперь о бродячих собаках в Приамурье можно сообщать чат-боту в телеграм.