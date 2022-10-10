В Приамурье на содержание бродячих собак выделили грант в 10 млн рублей
Благовещенск, 10 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Одна из зоозащитных организаций Амурской области получит 10 млн рублей гранта по итогам конкурса. Заявки от компаний начинают принимать 13 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Приамурье остаётся сложной ситуация с бродячими собаками
На грант могут претендовать только организации, у которых есть земельный участок, сотрудники и опыт работы с бродячими животными. Деньги выделяются в рамках работы по организации межмуниципальных приютов для животных в Амурской области.
Он подчеркнул, что грант станет только одним из видов помощи, которую в Приамурье намерены оказывать зоозащитным некоммерческим организациям. Выделенные деньги можно будет направить на обустройство, строительство вольеров для животных или на приобретение необходимого для работы оборудования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона отмечал, что ситуация с бродячими собаками остаётся сложной. В Амурской области создают сеть межмуниципальных приютов для бездомных животных и налаживают взаимодействие с жителями региона. Теперь о бродячих собаках в Приамурье можно сообщать чат-боту в телеграм.