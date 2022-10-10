Кишинёв, 10 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Решение Молдавии перевооружаться доведёт страну до полной нищеты, армия ей не нужна. Такое заявление сделал 10 октября лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор в беседе с РИА Новости.

Чурбан Илан Шор

Как пояснил политик, Молдавия является нейтральной страной, её нейтралитет прописан в конституции, поэтому армия государству не нужна. Деньги же, которые идут на финансирование армии, Шор предложил перенаправить на увеличение пенсий, зарплат и на повышение уровня жизни граждан страны.

По словам лидера оппозиции, главная задача политика — накормить людей. Шор допустил, что часть бюджетных средств может быть пущена на укрепление полиции специального назначения, но никак не на вооружение армии. По мнению Шора, содержание армии может довести страну до нищеты и тотальной бедности.

Напомним, Шор находится за пределами Молдавии, так как на родине его подозревают в отмывании денег и в мошенничестве в особо крупных размерах. Политику грозит арест и тюремное заключение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Партия социалистов в Молдавии ищет союзников для борьбы за смену власти в стране в связи с «неспособностью» президента страны Майи Санду и её соратников к руководству.