Москва, , 07:41 — REGNUM Картина «Сердце Пармы» режиссёра Антона Мегердичева в минувшие выходные (7-9 октября 2022 года) заняла место лидера в российском кинопрокате. Информация была опубликована 10 октября на портале Kinobusiness.

«Сердце Пармы» Кадр со съёмок фильма

За первые три дня (6-8 октября 2022-го) после премьеры фильм собрал в России 88,5 млн рублей, отмечается, что в среднем каждый киносеанс посетили 16 человек. Согласно неофициальным и предварительным данным общая сумма сборов «Сердца Пармы» за выходные составила 131,8 млн рублей.

Второе место в рейтинге заняла фэнтезийная лента «Красная шапочка», третье — фильм «Три тысячи лет желаний». В топ-5 также вошли картина «Хранитель тайн» и мультфильм «Пёс-самурай и город кошек».

Напомним, в основу картины «Сердце Пармы» лег одноимённый роман российского писателя Алексея Иванова. Его сюжет рассказывает о реальных исторических событиях второй половины XV века.

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