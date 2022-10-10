Омск, , 07:28 — REGNUM Житель Омска, изнасиловавший свою падчерицу, осуждён к длительному сроку лишения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в прокуратуре Омской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор 39-летнему мужчине вынес Советский районный суд Омска. Он признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, соединённом с угрозой убийством, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, незаконном хранении наркотиков.

Установлено, что в январе 2022 года злоумышленник, угрожая ножом, изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. В этот момент он находился в состоянии наркотического опьянения. Пытаясь скрыться, омич залез на дерево.

Мужчину задержали полицейские, у него изъяли наркотики. Вину в совершённых преступлениях омич признал полностью.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год 11 месяцев. В пользу потерпевшей с осуждённого взыскано 500 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области это преступление вызвало большой общественный резонанс. Злоумышленника омичи назвали педофилом-древолазом. Пострадавшей девочке на тот момент было 15 лет. Ей пришлось делать операцию.

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