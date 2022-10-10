Челябинск, 10 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Собранные в Челябинской области тёплую обувь и одежду доставили мобилизованным гражданам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

В частности, к месту боевого слаживания привезли флисовые толстовки и термобельё. Также доставлены перчатки, носки, шапки, аптечки, туристические коврики, фонарики и спальные мешки.

Работа по оснащению мобилизованных продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября.