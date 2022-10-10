Тегеран, 10 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 9 октября председатель Экономической комиссии парламента Ирана заявил, что экспортные мощности страны в Россию за первые шесть месяцев текущего года выросли на 70 процентов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Мохаммад-Реза Пур-Эбрахими заявил: «Рост экспорта Ирана в Россию показывает, что нами был сделан гигантский шаг в расширении двустороннего сотрудничества в экономической и торговой областях».

Выступая на втором Каспийском экономическом форуме (КЭФ), состоявшемся в российской столице, иранский депутат отметил, что между Ираном и Россией появились новые возможности сотрудничества.

Пур-Эбрахими назвал совместное сотрудничество между центральными банками двух страны, а также соглашения, заключенные для торговых обменов между, отличной возможностью повысить уровень экономических отношений между Ираном и Россией.

Законодатель указал на 70-процентное увеличение экспорта Ирана в Россию в первой половине текущего года (с 21 марта по 22 сентября) и подчеркнул, что высокопоставленные должностные лица двух стран предприняли гигантские шаги по расширению двусторонней торговли.