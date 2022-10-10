Тегеран, 10 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. 9 октября представитель министерства иностранных дел Ирана раскритиковал нападения на дипломатические представительства Исламской Республики в Европе, заявив, что данные нападения являются незаконной и насильственной мерой против Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Насер Канани сделал это замечание в своём твиттере. «Ранее в результате серьезного инцидента в нашем посольстве в Копенгагене нападавший попытался (и, к счастью, потерпел неудачу) ударить ножом нашего посла», — написал пресс-секретарь.

«Подобные жестокие нападения на наши дипмиссии в Европе происходят регулярно. Связь между такими нападениями и политической поддержкой бунтовщиков Западом неоспорима», — сообщил иранский представитель

Он также подчеркнул: «Принимающие правительства имеют юридическое обязательство принимать достаточные меры безопасности. Ожидается, что они сделают это немедленно».