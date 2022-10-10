Петропавловск-Камчатский, 10 октября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. На Камчатке из села Соболево, которое затопило после сильных дождей, полностью ушла вода. Уровень в реке Большой Воровской на 45 см ниже критериев опасного явления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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Вода в реке опустилась до отметки 280 см.

Подтопленными остаются шесть придомовых территорий. Из всех домов вода ушла.

Спасатели откачивают воду с территорий школы и детского сада, просушивают здание больницы. Населению оказывается адресная помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в селе Соболево, где после сильных дождей вода в реке на 85 см превысила критически опасные отметки и достигла уровня 410 см, 7 октября начала спадать.