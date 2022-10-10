Улан-Удэ, 10 октября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор по делу о контрабанде стратегически важных ресурсов. В совершении преступления обвиняли местного жителя и гражданина Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии Контрабанда пиломатериалов

По данным следствия, с сентября 2020 по январь 2021 года фигуранты вывезли 460 кубометров пиломатериалов на сумму более 3,5 млн рублей, используя недостоверные данные о продавце и производителе.

В январе 2021 года они были задержаны на таможне при вывозе 190 кубометров леса на общую сумму 2 млн рублей. В ходе расследования обвиняемые признали свою вину частично.

По итогам слушаний подсудимые были признаны виновными. Иностранец в результате получил 3 года и 3 месяца лишения свободы условно со штрафом в 125 тыс. рублей, второй фигурант — условное лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев.

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