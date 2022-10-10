Тегеран, , 08:20 — REGNUM 9 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари провел переговоры с заместителем министра финансов Республики Бангладеш Абу Хена Рахматулом Мунимом в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Абу Хена Рахматул Муним, который также возглавляет Национальный налоговый совет Республики Бангладеш, головной организацией которого является Отдел внутренних ресурсов при министерстве финансов страны, находится с визитом в Тегеране во главе высокопоставленной делегации.

Во время встречи Сафари и бангладешский чиновник обсудили пути расширения сотрудничества между частными секторами двух стран в различных областях, включая сельское хозяйство и нефтехимию.

Согласно данным Mehr News, администрация президента Ирана Ибрагима Раиси ставит на повестку дня расширение связей со странами в разных частях мира, в частности с региональными союзниками и экономическими партнёрами.