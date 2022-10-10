Тегеран, 10 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 9 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатииМехди Сафари провел переговоры с заместителем министра финансов Республики БангладешАбу Хена Рахматулом Мунимом в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Абу Хена Рахматул Муним, который также возглавляет Национальный налоговый совет Республики Бангладеш, головной организацией которого является Отдел внутренних ресурсов при министерстве финансов страны, находится с визитом в Тегеране во главе высокопоставленной делегации.

Во время встречи Сафари и бангладешский чиновник обсудили пути расширения сотрудничества между частными секторами двух стран в различных областях, включая сельское хозяйство и нефтехимию.

Согласно данным Mehr News, администрация президента ИранаИбрагима Раиси ставит на повестку дня расширение связей со странами в разных частях мира, в частности с региональными союзниками и экономическими партнёрами.