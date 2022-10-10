Иран и Бангладеш изучили пути активизации двустороннего сотрудничества
Тегеран, 10 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 9 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатииМехди Сафари провел переговоры с заместителем министра финансов Республики БангладешАбу Хена Рахматулом Мунимом в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Абу Хена Рахматул Муним, который также возглавляет Национальный налоговый совет Республики Бангладеш, головной организацией которого является Отдел внутренних ресурсов при министерстве финансов страны, находится с визитом в Тегеране во главе высокопоставленной делегации.
Во время встречи Сафари и бангладешский чиновник обсудили пути расширения сотрудничества между частными секторами двух стран в различных областях, включая сельское хозяйство и нефтехимию.
Согласно данным Mehr News, администрация президента ИранаИбрагима Раиси ставит на повестку дня расширение связей со странами в разных частях мира, в частности с региональными союзниками и экономическими партнёрами.