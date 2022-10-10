Тегеран, 10 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. 9 октябряМохаммад Салех Джокар, глава Комиссии парламента Ирана по внутренним делам, заявил, что комиссия подготовит свой окончательный отчет о гибелиМахсы Амини к 11 октября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Амини, 22-летняя девушка из города Сакез, скончалась в больнице 16 сентября, через три дня после того, как упала в обморок в полицейском участке Тегерана. Ее смерть вызвала протесты в некоторых районах Ирана, которые позднее переросли в беспорядки.

Джокар отметил, что парламентская комиссия по внутренним делам оценила отчеты, уже подготовленные различными организациями, а также потребовала, чтобы Организация юридической медицины передала комиссии свой доклад о причине смерти Амини.

Законодатель сообщил, что комиссия тщательно изучит отчет Организации юридической медицины, а затем подготовит свой собственный к 11 октября.

Комиссия готовит отчет в соответствии с распоряжением, которое спикер парламентаМохаммад Бакер Калибаф издал сразу после гибели Амини, чтобы проанализировать, при каких обстоятельствах произошла смерть девушки.