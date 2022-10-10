Владивосток, , 07:14 — REGNUM В Приморье агропредприятия наращивают объёмы производства свинины. В этом году в крае планируется произвести 83 тыс. тонн мяса, что в 2,5 раза больше уровня 2021 года, сообщил в ходе брифинга рассказал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

Свинина охлаждённая в сети супермаркетов в Приморье Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Мы обеспечиваем свининой себя и частично другие регионы: Хабаровский, Красноярский края, Новосибирскую область», — сказал Андрей Бронц добавив, что в 2023 году планируется нарастить производство мяса до 100 тыс. тонн.

Благодаря мерам господдержки планируется нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции, чтобы обеспечить население региона доступными продуктами питания. В этом году на развитие сельского хозяйства края будет направлено более 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области за 13–27 сентября цены на большинство социально значимых продуктов питания снизились, сообщает областная Контрольно-счётная палата, опираясь на информацию регионального минсельхоза.