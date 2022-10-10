Тегеран, 10 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. 9 октября иранская полиция объявила, что один гражданин был убит в ходе беспорядков в западном городе Санандадж. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Ранее в тот же день в сети появилось видео, на котором был убит молодой человек, что вызвало серьезную обеспокоенность у местных жителей. На видео было видно, что молодой человек был застрелен, когда вел машину.

Некоторые люди утверждают, что этот человек стал мишенью иранской полиции. Тем не менее, начальник полиции провинции Курдистан бригадный генералАли Азади заявил, что ни один из полицейских, ответственных за разгон участников беспорядков, не вооружен боевыми пулями.

Ранее генерал-губернатор Курдистана объявил, что трое граждан были убиты подозрительным образом в ходе беспорядков по всему городу. Он отметил, что оружие, из которого были убиты эти граждане, не используется иранскими вооруженными силами.