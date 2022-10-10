Москва, , 07:13 — REGNUM Обращений граждан со случаями ОРВИ в поликлинику стало меньше. Об этом в беседе с RT заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

ОРВИ Kazanfirst.ru

«Могу сказать, что обращений стало меньше, потому что многие уже знают, как помогать себе, так как болеют острыми респираторными заболеваниями, постковидным синдромом по два-три раза. Все уже знают, какие меры нужно принимать для себя лично, какую принимать терапию, как себя вести в этой ситуации», — сказала Лапа.

По её словам, снижению числа случаев ОРВИ может способствовать фактор самолечения граждан: по её словам, к медикам могут обращаться лишь те, кому требуется больничный лист.