Вашингтон, 10 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Конгрессмены демократической партии США считают необходимым в ответ на решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прекратить продажу оружия Саудовской Аравии. Об этом говорится в публикации Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Более простым и гораздо более быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи США Саудовской Аравии», — утверждают член Палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь.

Они намерены во вторник, 11 октября, представить соответствующий законопроект в Сенате и Палате.

Конгрессмены убеждены, что отказ США от продажи оружия станет серьезной проблемой для Эр-Рияда, который в значительной мере зависит от американской военной помощи. Кроме того, королевство не сможет в одночасье начать поставки оружия из других стран.

Ранее ИА REGNUM передавало, решение о снижении добычи нефти было принято Саудовской Аравией не во вред США, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

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