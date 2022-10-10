Куньмин, Китай, 10 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Китайские эксперты недавно опубликовали Атлас дикой природы юго-западного Китая, сообщает Куньминский институт зоологии при Китайской академии наук (CAS), передает 9 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Атлас, состоящий из пяти томов, систематически описывает и отображает 2 018 репрезентативных наземных позвоночных и насекомых на юго-западе Китая. Он также знакомит с природной средой и условиями, сложной географической фауной и основными характеристиками ресурсов диких животных в этом регионе.

Каждый вид имеет свои оригинальные экологические фотографии в серии книг, показывающие реальные цвета, среду обитания и поведенческие характеристики диких животных в естественном состоянии, среди которых фотографии 26 новых видов впервые представлены публике.

Атлас был совместно составлен Куньминским институтом зоологии, Институтом зоологии при CAS и другими институтами.